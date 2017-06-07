Луценко покинул заседание комитета из-за ссоры

Генеральный прокурор Юрий Луценко со скандалом покинул заседание регламентного комитета Верховной Рады относительно рассмотрения представление о снятии неприкосновенности и аресте народного депутата Максима Полякова.

Он вступил в словесную перепалку с депутатом Сергеем Шаховым ("Воля народа"). Они начали спорить, кто кого перебил, а далее Луценко сказал Шахову: "Вы покрываете коррупцию" и начал стучать рукой по столу, сообщает 112.ua.

"Атмосфера в этом комитете, клоунада так называемой защиты, ссылки на события, не относящиеся к рассмотрению, все это методы, чтобы ввести в заблуждение общество и расфокусировать от конкретного факта: помощник народного депутата по его поручению получает взятки, покупает за эти средства мобильные телефоны, которые зафиксированы в протоколе", - сказал он.

После перерыва генпрокурор вернулся на заседание комитета.

Глава САП Назар Холодницкий назвал происходящее цирком. "Эти цирки, которые были, эмоциональные выступления, жестикуляция, мы не на Х-Факторе. Мы в комитете ВР. Я хочу, чтобы эти представления, эти уголовные производства рассматривались в рамках юриспруденции и исключительно юриспруденции. Все остальное будет свидетельствовать о том, что у нас, наверное, нет политической воли или чего-нибудь другого для того, чтобы принять законное решение", - отметил он.

Напомним, что сегодня Регламентный комитет Рады рассматривает представление о снятии неприкосновенности и аресте депутата Полякова.

Как сообщалось, 5 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

4 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа").

3 июля комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net