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06. 07. 2017

В ДТП на Закарпатье погиб футболист и пострадал директор ТЭС

Сегодня около 8.00 утра на автодороге Ивано-Франковск - Львов произошло смертельное ДТП, пишет Фиртка.

Как сообщила старший инспектор управления превентивной деятельности ГУ ЧП в Ивано-Франковской области Зорина Кречко, столкнулись Daewoo Lanos и Фольксваген Пассат.

Водитель "Дэу" погиб на месте ДТП, другой водитель в больнице.

Правоохранители рассказали, что погибший водитель является 27-летним жителем Богородчан. Позже стало известно, что это - игрок футбольного клуба "Оскар" Роман Стоцкий.

Как стало известно Фиртке из собственных источников, за рулем автомобиля Фольксваген Пассат был директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар. Сейчас он с разного рода политравмами находится в больнице.

Напомним, ранее сообщалось,что в Киеве краденый джип таранил полицию.

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Источник: korrespondent.net
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