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06. 07. 2017

Украина накопила в два раза больше угля, чем в прошлом июле

Вице-премьер-министр Украины, ответственный за энергетику, экологию и использование недр Владимир Кистион заявил, если сравнить запасы угля с аналогичной датой прошлого года, то они стали ровно в два раза больше, и составляют более 2,6 млн тонн. Об этом он сообщил в Facebook.

"По энергетическому балансу. На сегодня запасы угля на складах тепловой генерации и ТЭЦ составляют 2,665 млн тонн. В частности, накоплено угля марки "Г" - 1,868 млн тонн, марки "А" - 786 тыс. тонн", - написал Кистион.

Кроме того, Кистион подчеркнул, что в Кабмине провели очередное совещание по урегулированию проблемных вопросов в объединенной энергосистеме, акцентировав на этот раз внимание на кибербезопасности объектов энергетической отрасли.


Напомним, Центрэнерго продолжает переговоры с США относительно поставок дефицитных марок угля в Украину.

Также запасы антрацита в Украине выросли на 180 тыс тонн, по сравнению с прошлым годом. 

Источник: korrespondent.net
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