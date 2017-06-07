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06. 07. 2017

Обстреляны дома следователей по делу экс-налоговиков

В четверг, 6 июля, обстреляли дома следователей, расследующих дело бывших налоговиков. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Также он опубликовал на своей странице в Facebook фото с места происшествий.

В то же время на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента генпрокурор также рассказал об этом инциденте.

"У меня и сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли боевым оружием дома, в окна", - сообщил генпрокурор.

Он отметил, что в любом парламенте мира за видео, в котором говорится о получении взятки, где, вероятно, задействованы народные депутаты, была бы благодарность правоохранительным органам.

"В любом парламенте мира это видео привело бы к немедленной благодарности правоохранительным органам и передаче этого вопроса на рассмотрение зала", - добавил Луценко.

На попытки журналистов уточнить у Луценко подробности стрельбы, генпрокурор повторил лишь то, что по следователям стреляли.

Напомним, 24 мая в ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов были задержаны 23 человека.

Ранее сообщалось, что назначенная судом общая сумма залога бывшим руководителям налоговых администраций составляет 443,988 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net
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