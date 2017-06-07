Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 15:30
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

В ряде областей Украины 6 июня и в ночь на 7 июля 2017 года ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"6 июля днем в западных, центральных, восточных областях, в Одесской и Николаевской области гроза, в южной части местами порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

 
 

Сегодня же вечером и ночью 7 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют грозы, местами сильный дождь и шквалы 15-20 м / с.

 
 

Отметим, сегодня утром на Закарпатье Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозировали сильные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, накануне по Киеву и области объявили штормовое предупреждение.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.