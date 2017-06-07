Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

В ряде областей Украины 6 июня и в ночь на 7 июля 2017 года ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"6 июля днем в западных, центральных, восточных областях, в Одесской и Николаевской области гроза, в южной части местами порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Сегодня же вечером и ночью 7 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют грозы, местами сильный дождь и шквалы 15-20 м / с.

Отметим, сегодня утром на Закарпатье Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозировали сильные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, накануне по Киеву и области объявили штормовое предупреждение.

Источник: korrespondent.net