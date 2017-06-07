Нардепа Ризаненко на год лишили водительских прав

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Павла Ризаненко лишили права управления автомобилем сроком на один год. Об этом сам Ризаненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня решением Деснянского суда согласно закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч 200 гривен за административное нарушение, а именно – вождение автомобиля с показателем 0,27 промилле, при норме 0,2", – написал нардеп.

Он также добавил, что просит жену подарить ему на день рождения велосипед.

Напомним, инцидент с участием Ризаненко произошел 8 июня. Полиция остановила депутата за рулем Porsche Cayenne. Правоохранители составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна на автомобиле Шкода врезался в трамвай. Политик получил травмы и был госпитализирован. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

Источник: korrespondent.net