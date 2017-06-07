Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 17:00
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Нардепа Ризаненко на год лишили водительских прав

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Павла Ризаненко лишили права управления автомобилем сроком на один год. Об этом сам Ризаненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня решением Деснянского суда согласно закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч 200 гривен за административное нарушение, а именно – вождение автомобиля с показателем 0,27 промилле, при норме 0,2", – написал нардеп.

Он также добавил, что просит жену подарить ему на день рождения велосипед.

Напомним, инцидент с участием Ризаненко произошел 8 июня. Полиция остановила депутата за рулем Porsche Cayenne. Правоохранители составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна на автомобиле Шкода врезался в трамвай. Политик получил травмы и был госпитализирован. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.