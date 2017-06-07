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06. 07. 2017

Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Турция передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Во время встречи в Стамбуле председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС", - написал Парубий в своем микроблоке в соцсети Twitter в четверг, проиллюстрировав сообщение фотографиями события.

Парубий находится с визитом в Турции 5-7 июля. В рамках визита запланировано его участие на 49-й Генассамблее ПАЧЭС.

 
 

Напомним, в прошлом году Украина отказалась от участия в Генассамблее ПАЧЭС

Источник: korrespondent.net
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