Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Турция передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Во время встречи в Стамбуле председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС", - написал Парубий в своем микроблоке в соцсети Twitter в четверг, проиллюстрировав сообщение фотографиями события.

Парубий находится с визитом в Турции 5-7 июля. В рамках визита запланировано его участие на 49-й Генассамблее ПАЧЭС.

Напомним, в прошлом году Украина отказалась от участия в Генассамблее ПАЧЭС

Источник: korrespondent.net