Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 17:01
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Европарламент хочет прекратить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС

Европарламент настаивает на формальной приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС. Депутаты всех фракций проголосовали в четверг, 6 июля, за принятие соответствующего обращения к Еврокомиссии.

Приостановка переговоров предполагает, что Анкара больше не будет получать из Брюсселя деньги, необходимые для проведения реформ. Впрочем, принятый Европарламентом документ не обязателен юридически.

Между тем о полном прекращении переговоров, по мнению парламентариев, речь может идти только в том случае, если подвергаемая резкой критике конституционная реформа в Турции будет осуществлена без изменений. По мнению наблюдателей, это повредит принципу разделения властей и независимости органов юстиции в стране.

Незадолго до голосования в Страсбурге турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Турция по-прежнему добивается полного членства в Евросоюзе.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег власти Турции от введения смертной казни. Такое решение стало бы отречением от европейской семьи и переходом через "самую красную из всех красных линий", заявил политик.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.