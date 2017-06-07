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06. 07. 2017

В Кривом Роге во время военных учений ранили журналиста

Сегодня в городе Кривой Рог Днепропетровской области во время военных учений получил огнестрельное ранение оператор информационного сайта Первый криворожский Вячеслав Волк.

Как сообщает издание, учения проходили в помещении и возле здания Саксаганского районного совета города. Оператор согласился принять участие в съемках постановочного кадра.

"Он (Волк – ред.) выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею. Военнослужащие доставили пострадавшего во вторую городскую больницу. Сейчас ему делают операцию.

Пока неизвестно, что именно произошло внутри здания Саксаганского райсовета.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в аэропорту Запорожья из-зауказания Генштаба на несколько часов произошла задержка рейсов в Анталию и Стамбул. О причинах такого решения не сообщается.

Источник: korrespondent.net
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