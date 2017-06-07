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06. 07. 2017

Трамп призвал Россию прекратить активность в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины. В частности, об этом он заявил во время выступления в польской столице Варшаве, сообщает Польское радио.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине, и где бы то ни было, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран", - отметил он.

Трамп также пообещал помочь Польше справиться с зависимостью от поставщиков топлива. "Америка готова расширить партнерство со странами Триморья. Мы готовы гарантировать вам доступ к альтернативным источникам энергии, чтобы Польша и ее соседи никогда не были заложниками только одного поставщика энергии",  - подчеркнул президент.

Кроме того, американский президент выразил желание, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с общими врагами и в защите самой цивилизации".

Речь Трампа у памятника участникам Варшавского восстания была последним пунктом его официального визита в Польшу.

Напомним, визит Трампа в Польшу стартовал 5 июля. Американский президент принял участие в саммите стран Трехморья, а также на переговорах со своим польским коллегой Анджеем Дудой обсудил Украину.

Источник: korrespondent.net
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