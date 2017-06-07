В Раде не поддержали обвинения против Полякова

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал недостаточно обоснованными представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа Максима Полякова от Народного фронта. Об этом сообщает РБК-Украина.

При этом комитет посчитал достаточно обоснованным представление генпрокурора на задержание Полякова.

"Комитет считает, что представление на снятие неприкосновенности является законным и мотивированным, но не достаточно обоснованным", – сказал и. о. главы регламентного комитета Павел Пинзенык.

Также было решено заключение комитета вместе с пояснениями самого Полякова направить главе Верховной Рады Андрею Парубию.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что депутаты Борислав Розенблат (Блок Петра Порошенко) и Максим Поляков получили взятки за регистрацию законопроекта о добыче янтаря.

"Депутаты предложили свои услуги в схеме по незаконной добыче янтаря, только за регистрацию этого законопроекта было получено 15 тысяч долларов, но поддержки в парламенте не было, поэтому организовывалась схема добычи янтаря под видом рекультивации земель", – рассказал Сытник.

Отметим, представление на Розенблата также внесено в Раду и будет рассматриваться регламентным комитетом в пятницу, 7 июля.

В свою очередь Юрий Луценко уточнил, что следствие усматривает в действиях Максима Полякова признаки взяточничества на 7,5 тысяч долларов.

Также стало известно, что в конце июня Соломенский райсуд Киева арестовал помощницу Полякова Татьяну Любонько на два месяца с возможностью внесения 160 тысяч гривен залога. Ее арестовали по подозрению в получении взятки в интересах Полякова в рамках "янтарного" дела.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

4 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа").

3 июля комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net