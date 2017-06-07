Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России

Накануне первой встречи президентов Дональда Трамп и Владимира Путина Минобороны США выпустило доклад, в котором оценивается военная мощь России.

В документе, подготовленном Разведывательным управление Пентагона, говорится, что российские власти видят в Америке и НАТО главную угрозу безопасности России, ее геополитических амбиций и, самое главное, пребыванию у власти в Кремле.

Большая часть доклада - это уже известные факты, некоторые данные также находятся в открытом доступе. Но есть несколько интересных моментов, в частности о системе подземных коммуникаций под Москвой и психологических операциях.

Это первый подобный документ, который публикуется после окончания холодной войны. После распада СССР необходимости в таких отчетах, по мнению американских экспертов, не было.

Бункеры Путина

Американцы пришли к выводу, что российские вооруженные силы развиваются на основе советского наследия и по-прежнему используют довольно старые образцы боевой техники времен СССР.

"Однако русские придали современный характер своей военной стратегии, доктрине и тактике, включив туда положения о применении асимметричного оружия типа киберсистем и опосредованных действий, какие мы наблюдаем в Украине", - подчеркивается в докладе.

Россия стремится снизить свою зависимость от ядерного оружия и уделяет особое внимание созданию неядерного высокоточного вооружения, чтобы ликвидировать пробел в своем арсенале. В последнее время она проводит испытания такого оружия в Сирии, говорится в документе.

В докладе отмечается, что в Кремле не считают невероятной возможность мировой войны, и уверены, что США преследует цель сменить режим в России.

"В Москве предполагают, что Америка желает навязать миру одну единую систему ценностей, что даст возможность вмешиваться во внутренние дела России и достичь смены власти", - говорится в документе.

Согласно Пентагону, у Путина есть два огромных бункера, которык могут уберечь политическую элиту России в случае угрозы ядерной войны.

В них в общей сложности может поместится до десяти тысяч человек. Один бункер находится на глубине 300 метров непосредственно под Кремлем, другой - неподалеку от Московского государственного университета.

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Сооружения связаны между собой туннелями, по подземной железной дороге из них можно добраться до других важных пунктов, а также до аэропорта Внуково.

Кроме того, два других оборонительных подземных сооружения находятся в 60 километрах южнее Москвы. В бункерах хранятся запасы продовольствия, топлива, кислорода, средств связи, медпунктов и других систем, необходимых для жизнеобеспечения.

"Высокоэффективные системы поддержания жизни могут позволить проведение независимых операций в течение многих месяцев после ядерной атаки", - говорится в докладе.

Богачи строят и покупают бомбоубежища

С осени прошлого года СМИ по всему миру начали активно писать о том, как богатые американцы строят и покупают бомбоубежища.

Большие материалы на эту тему выходили в американском Forbes, New Yorker, Spiegel, New Zealand Herald и других.

Журналисты связывают интерес миллионеров к бункерам с приходом "непредсказуемого" Дональда Трампа к власти в США.

Как пишет Forbes, богачи скупают земли в наиболее безопасных, по мнению прогнозистов, местах планеты.

Считается, что территория в центральной части США - в таких штатах, как Колорадо, Монтана, Небраска, Нью-Мексико, Северная Дакота, Техас и Вайоминг, - прекрасно подходит для выживания в суровых условиях постапокалипсиса, так как климат там мягкий и благоприятствует земледелию, а океаны расположены достаточно далеко.

В этих штатах уже существуют несколько укрепленных бомбоубежищ, построенных миллионерами.

Соучредитель LinkedIn и известный инвестор Рейд Хоффман в интервью для New Yorker рассказал, что, по его оценкам, более половины миллиардеров из Кремниевой долины приобрели своеобразную "страховку от апокалипсиса", например подземный бункер.

По словам журналиста Forbes Джима Добсона, у многих миллиардеров есть частные самолеты, "готовые улететь в убежище в любую минуту", а в самих бункерах есть автомобили, мотоциклы, оружие и автономные генераторы электроэнергии.

Cмотрите фотогалерею: Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России

Компании по продаже недвижимости не упускают момент и строят все больше подземных убежищ премиум-класса стоимостью от трех миллионов долларов.

Зачастую они строятся на бывших военных базах или в пусковых шахтах для ракет, снабжены специальными функциями безопасности, такими как двери, защищающие от ядерного взрыва, бронированные автомобили и склады продуктов питания и воды.

Cмотрите фотогалерею: Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России

Источник: korrespondent.net