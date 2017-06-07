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06. 07. 2017

Аласания: Залог за Евровидение заблокировали по просьбе Еuronews

Финансовые гарантии надлежащего проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в размере 15 млн евро заблокированы по требованию международного телеканала Euronews (Лион, Франция). Об этом журналистам сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания, передают Українські Новини.

"Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация", - сказал Аласания.

Он добавил, что есть возможность обжалования такого решения в течении 10 дней с момента получения документов (до 11 июля).

Аласания также сообщил, что 5 июля прошло совещание в Кабинете Министров по данному вопросу.

Напомним, 22 июня  Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения-2017.

Зураб Аласания заявил, что считает возвращение арестованного залога за Евровидение-2017 главной задачей в решении конфликта. 

Источник: korrespondent.net
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