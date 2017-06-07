В ЕС одобрили кодекс поведения для организаций спасения беженцев

Министры внутренних дел стран ЕС поддержали предложенный Италией "кодекс поведения" для неправительственных организаций (НПО), спасающих беженцев на море у побережья Ливии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в ходе встречи глав МВД в Таллине в четверг, 6 июля.

"Отчетливые директивы" по проведению спасательных операций следует закрепить в кодексе, который необходимо принять при первой же возможности по результатам консультаций с Еврокомиссией и НПО, участвующими в спасательных операциях.

Разработанный Италией проект кодекса состоит из 11 пунктов. В этом документе правительство в Риме угрожает закрыть для НПО доступ в итальянские порты, если они не подпишут кодекс. В числе прочего проект запрещает НПО заходить в территориальные воды Ливии и устанавливать с контрабандистами любые контакты, включая световые сигналы в направлении берега.

В настоящее время на долю неправительственных организаций приходится почти треть спасательных операций у берегов Ливии. Целый ряд стран ЕС критикуют их деятельность, считая, что она лишь побуждает все больше людей бежать в Европу. НПО категорически отвергают обвинения в том, что они сотрудничают с группировками, которые незаконно переправляют беженцев в европейские страны.

Недавно главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.

Источник: korrespondent.net