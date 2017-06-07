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06. 07. 2017

Следующая сессия ПАЧЭС состоится в Киеве в ноябре

Следующая, юбилейная, 50-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) состоится в ноябре 2017 года в Киеве. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook в четверг, 6 июля.

"Только что в Стамбуле от имени Украины принял председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сообщества от председателя Великого Национального Собрания Турции Исмаила Кахрамана. Поэтому следующая юбилейная 50 пленарная сессия ПАЧЭС состоится в ноябре 2017 года в Киеве", – написал он.

Парубий считает, что главной дипломатической победой этого заседания пленарной сессии ПАЧЭС является поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины делегатами ПАЧЭС.

Напомним, в прошлом году Украина отказалась от участия в Генассамблее ПАЧЭС

Источник: korrespondent.net
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