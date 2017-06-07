На трех пляжах Затоки нельзя купаться

Пробы, отобранные с центрального пляжа пгт Затока, а также баз отдыха "Шелковик" в Солнечном районе Затоки и "Кобзарь" Лиманского района этого же посёлка не соответствуют нормативным требованиям.

Об этом сегодня, 6 июля, рассказала заведующая отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины Елена Варецкая, сообщает Укринформ.

Качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям на пляжах Одесской области, кроме трёх пляжей курортной Затоки, соответствует нормативным требованиям и пригодно для морского водопользования.

"По данным лабораторного контроля, проведённого в определённых контрольных точках качество морской воды на побережье Одессы и Одесской области соответствует нормативным требованиям, за исключением проб, отобранных на пляжах Белгород-Днестровского района", - отметила специалист.

Напомним, 17 июня ученые заявили, что Черное море, самое темное море в мире, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего специалисты увидели бирюзовый - гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Источник: korrespondent.net