Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 19:58
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Во Франции продлили чрезвычайное положение

Парламент Франции проголосовал за продление до 1 ноября чрезвычайного положения. Соответствующее решение, поддержанное 4 июля Сенатом страны, сегодня, 6 июля приняла и Национальная ассамблея.

Теперь закон полностью одобрен обеими палатами парламента, сообщает Le Figaro. Таким образом чрезвычайное положение во Франции продлено в шестой раз за последние два года.

Напомним, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чрезвычайное положение в стране окончательно будет отменено осенью.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.