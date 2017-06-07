Во Франции продлили чрезвычайное положение

Парламент Франции проголосовал за продление до 1 ноября чрезвычайного положения. Соответствующее решение, поддержанное 4 июля Сенатом страны, сегодня, 6 июля приняла и Национальная ассамблея.

Теперь закон полностью одобрен обеими палатами парламента, сообщает Le Figaro. Таким образом чрезвычайное положение во Франции продлено в шестой раз за последние два года.

Напомним, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чрезвычайное положение в стране окончательно будет отменено осенью.

Источник: korrespondent.net