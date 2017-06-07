Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 20:03
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца

Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой помочь установить личность человека, чей палец был найден в Лондоне почти семь лет назад, и поделиться любой полезной для следствия информацией.

Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.

Палец обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина на улице Уоберн-Уолк. Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.

Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых в то время людей.

 
Палец был обнаружен недалеко от Тависток-сквер, где в июле 2005 года произошел теракт

Место, где был найден палец, находится примерно в 200 метрах от Тависток-Сквер, где 7 июля 2005 года смертник взорвал бомбу в двухэтажном автобусе, убив 13 человек. Полицейские проверили ДНК погибших и пострадавших при взрыве людей, но также не обнаружили совпадений.

Результаты теста ДНК загрузили также в национальную базу пропавших людей, однако в расследовании до сих пор нет существенных сдвигов.

"Это настоящая загадка. Если у кого-то есть какая-либо информация, независимо от того, какой ничтожной она кажется, настоятельно призываем связаться с нами", - заявил детектив Том Бун. "Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет", - добавил он.

Отметим, недавно впервые за 187 лет существования штаб-квартиры лондонской полиции ее возглавила женщина – 56-летняя Крессида Дик.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.