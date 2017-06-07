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06. 07. 2017

Под Кабмином Porsche въехал в толпу протестующих

Сегодня днем в Киеве под зданием Кабинета министров на улице Грушевского автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу протестующих. Об этом сообщил помощник народного депутата от Самопомочи Анны Романовой Денис Кривопалый.

"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни. Сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину в кольцо", – сообщил Кривопалый на своей странице в Facebook и опубликовал видео с места событий.

В свою очередь АСН сообщает, что Porsche буквально сбил людей с ног.

"Митингующие едва не линчевали нарушителя, разбив ему лобовое стекло и спустив воздух в колесах автомобиля. От расправы самого водителя спас спецназ, который обычно в большом количестве присутствует под домом правительства", – пишет издание.

Митингующие заявили, что их соратника, который особо бурно выражал свои эмоции, забрали в полицию. Задержан ли водитель дорогой иномарки, пока не известно.

Как сообщал Корреспондент.net, народного депутата от Блока Петра Порошенко Павла Ризаненко лишили права управления автомобилем сроком на один год за вождение в нетрезвом виде.

Источник: korrespondent.net
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