Полтава осталась без горячей воды

Компания Полтавагаз прекратила газоснабжение предприятия Полтаватеплоэнерго. В областном центре с сегодняшнего дня отключают горячую воду, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с отсутствием подтвержденных для Полтавского ОКВПТГ Полтаватеплоэнерго плановых объемов (лимита) использование природного газа на июль 2017 года, руководствуясь постановлением кабинета Министров Украины от 08.12.2006 №1687 "Об утверждении Порядка по объектного прекращения (ограничения) газоснабжения потребителям (кроме населения)", ПАО "Полтавагаз" вынуждено прекратить газоснабжение соответствующему предприятию с 06.07.2017 года", – говорится в сообщении.

Гендиректор Полтаватеплоэнерго Владимир Чернявский в комментарии изданию Полтавщина подтвердил, что уже начался процесс прекращения газоснабжения на котельные предприятия.

"На эту минуту отключено уже 10 котельных, хотя измерять в числах не совсем корректно – например, одна котельная на ул. Циолковского подает воду в микрорайоны Алмазный, Сады-2 и Сады-3. Думаю, что к уже концу дня город останется без горячего водоснабжения", – сказал он.

По словам Чернявского, у предприятия исчерпались лимиты на газ, кроме того государство должно за льготников 153 млн гривен, в то время Полтаватеплоэнерго должно Нафтогазу 151 млн гривен.

"Безлимитное потребление газа запрещено, за это наказывают двойным тарифом и насчитывают уже не по счетчикам, а по диаметру присоединенного оборудования. То есть, если мы за месячный объем газа в 1 млн 700 тыс кубов платили 10 млн гривен, то по двойным тарифам – платили бы 50 млн гривен", – рассказал Чернявский и посетовал, что таких денег у предприятия нет.

Также гендиректор Полтаватеплоэнерго отмечает, что из-за подобной ситуации отопительный сезон 2017-2018 годов в областном центре может вообще не начаться.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в трех районах Киева отключили горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей с 4 по 18 июля.

Источник: korrespondent.net