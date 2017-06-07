Их там нет? Судьба задержанного в АТО россиянина

Украина получила новые доказательства присутствия российских военных на Донбассе.

В результате боевого столкновения украинских разведчиков с диверсионной группой противника возле села Желобок Славяносербского района Луганщины были задержаны гражданин Российской Федерации и еще три человека.

Россиянином оказался 22-летний Виктор Агеев – житель Алтайского края.

Россия военного снова не признает и говорит, что он поехал воевать в Луганскую область в качестве добровольца.

Корреспондент.net разбирался, как Украина может использовать нового российского пленного.

Доброволец или военный?

Из документов Виктора Агеева, фотографии которых попали в сеть, стало известно, что военный является жителем Алтайского края, где ему и выдали военный билет. Агеев был электрогазосварщиком, но родственники военного утверждают, что в марте этого года он подписал контракт с вооруженными силами РФ.

Агеев, как рассказали его бывшие сослуживцы, в 2015–2016 годы проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи. После увольнения, по словам одного из них, он «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам Светланы Агеевой, он подписал контракт 18 марта 2017 года; новым местом службы стал Батайск Ростовской области. Там, как пишет «Би-би-си», расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Как выяснили журналисты, в личной переписке с одним из бывших сослуживцев Агеев прямо сказал, что находится в Украине, подтвердив, что он «контрактник» и ему «платят достаточно». Светлана Агеева рассказала, что ее сын о возможном выполнении боевых задач на территории Украины говорил «завуалированно».

Но в министерстве обороны России, как обычно полностью опровергают факт, что в Украине был задержан кадровый российский военный.

«Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Информация о поступлении Агеева после срочной службы на военную службу по контракту, заявили в Минобороны, «является вымыслом украинских пропагандистов».

В частности, указывается в сообщении российского оборонного ведомства, на снимках военного билета Агеева, опубликованных СМИ, есть лишь запись об увольнении в запас со срочной службы. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — подчеркнули в Минобороны.

Показания матери

Мать российского военнослужащего Виктора Агеева Светлана говорит, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

По ее словам, служить в Ростовскую область Агеев поехал самостоятельно на поезде.

"Я уже тогда засомневалась: почему, если есть контракт, он едет сам, а не через военкомат? Но я отбросила эти сомнения. Значит, так надо, подумала. При мне он созванивался с кем-то из Ростова, ему давали какие-то номера, координаты. Так он попал в Ростов, а потом оказался в Батайске и оттуда уже звонил мне", - рассказала Светлана Агеева.

Она говорит, что со дня его прибытия в Ростов она созванивалась с ним еженедельно, но начиная с 30 мая связь прекратилась: Виктор успел сообщить матери, что созваниваться регулярно "теперь будет тяжело".

"Почему так вышло, я не поняла. То звонил-звонил, а потом вдруг говорит: "нельзя больше, начальство не велит". При этом у нас с ним очень близкая связь, доверительная очень. И вдруг вот это, не очень понятно было", - отметила женщина.

При этом она рассказала, что всегда была уверена в том, что на территории Украины российских военных нет.

"Я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют. По крайней мере, я верила, что стараются [не присутствовать]", - сказала мать военного.

Светлана Агеева также обратилась к президенту РФ и министру обороны с просьбой помочь вернуть сына в Россию.

Будут менять?

Сейчас Агеев находится в СИЗО в Старобельске. Ему и трем другим боевикам, которые вместе с ним попали в плен, избрана мера пресечения по статье "террористический акт". Это уроженцы Северодонецка Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также луганчанин Богдан Венгер.

Все четверо арестованы без права внесения залога.

В СИЗО, комментируя информацию о возможном ранении Агеева во время взятия в плен, сообщили, что с его здоровьем все в порядке.

Как и других задержанных в Украине российских военнослужащих Агеева могут обменять на украинских политзаключенных, удерживающихся в России. Для этого только нужно будет дождаться решения украинского суда по Агееву.

Российский адвокат Марк Фейгин предполагает, что Агеева могут обменять на его подопечного, журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в России.

"Не стоит этого ожидать быстро – Агеева задержали с оружием в руках под Луганском, предстоит следствие, должен состояться суд, который вынесет приговор, и появится возможность процессуальных процедур, которые мы называем обменом, а фактически это взаимное помилование", – говорит Фейгин.

По словам адвоката, история с Агеевым похожа на историю россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в 2016 году обменяли на украинку Надежду Савченко.

Фейгин предположил, что возможный обмен Агеева на Сущенко в РФ могут использовать в пропагандистских целях в рамках президентской кампании 2018 года.

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что их посольство в Украине занимается вопросом Агеева.

"Российское посольство на Украине активным образом занимается судьбой российского гражданина", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным российского информагентства “РИА Новости”, Агеев якобы добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Источник: korrespondent.net