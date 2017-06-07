В зоне АТО стало больше обстрелов, ранен боец – штаб

Подразделения сепаратистов к 18.00 сегодняшнего дня произвели 15 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие, причем сегодня интенсивность огня они не снижают. Напротив, по состоянию на этот час количество вражеских вооруженных провокаций уже достигло среднестатистической отметки последних двух суток", – констатируют военные.

Так, на приморском направлении перемирие было нарушено шесть раз. В течение дня из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались опорные пункты ВСУ в районе Павлополя, Гнутово и Лебединского. А вблизи Широкино, кроме пехотного вооружения, применяли 82-мм минометы.

Также шесть обстрелов зафиксированы на донецком направлении. Противник из северного пригорода Донецка вел огонь по позициях неподалеку Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, БМП.

На луганском направлении сепаратисты один раз открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подразделениям ВСУ вблизи Старого Айдара, и дважды – в районе поселка Желтое.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 5 июля сепаратисты 13 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных. Один боец получил ранение, еще один – боевую травму.

Источник: korrespondent.net