В Гонконге задержали крупнейшую за 30 лет партию слоновой кости

Таможенная служба Гонконга изъяла крупнейшую партию контрабандной слоновой кости за последние 30 лет, передает CNN. Вес партии оценивается в 8 тонн, ее стоимость составляет 72 млн гонконгских долларов ($9,2 млн).

Слоновые бивни перевозил корабль из Малайзии. Они были спрятаны под коробками с замороженной рыбы. Правоохранительные органы задержали трех человек, начато расследование.

Отмечается, что браконьеры убили сотни слонов, чтобы добыть такое количество бивней.

Также сообщается, что власти Китая планируют полностью запретить торговлю слоновой костью на материковой части страны в 2017 году. Но в Гонконге пока действует некоторые исключения. Ожидается, что купля и продажа этого товара будет окончательно запрещена здесь к 2021 году.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Париже у подножья Эйфелевой башни публично уничтожили три тонны слоновой кости, изъятой таможенниками за 20 лет.

В Таиланде изъяли рекордную партию контрабандной слоновой кости

Источник: korrespondent.net