СМИ: Трамп не смог забронировать отель в Гамбурге

Сотрудники Белого дома не смогли забронировать номер президенту США Дональду Трампу и его делегации ни в одном из фешенебельных отелей Гамбурга на время проведения саммита G20, поскольку слишком поздно решили сделать заказ. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на местное издание Hamburger Abendblatt.

Утверждается, что Трампа собирались поселить в отеле класса люкс Four Seasons, но на даты проведения саммита – 7 и 8 июля – все 156 номеров оказались полностью выкуплены делегацией из Саудовской Аравии. Также они забронировали несколько номеров в Hotel Renaissance и в The Westin.

Другие роскошные отели Гамбурга были также забронированы для делегаций ключевых фигур саммита. Делегации из России, Южной Кореи и Австралии остановятся в отеле Park Hyatt, представители Вьетнама забронировали отель Reichshof, а делегации из КНР и Италии – The Grand Elysee.

В итоге Трамп, по некоторым данным, остановится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его персонал и команда будут размещены в генеральном консульстве США. Также СМИ высказывали предположения о том, что американский президент остановится в Берлине на время саммита, а на мероприятия он будет прибывать на вертолете.

В общей сложности для размещения мировых лидеров, их персонала и служб безопасности, прибывших в Гамбург на саммит "большой двадцатки", потребуется 9 тысяч гостиничных номеров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Трамп обещал помочь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в проведении саммита G20. Этот вопрос они обсудили в телефонном режиме.

Источник: korrespondent.net