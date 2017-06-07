Суд отказался снять браслет с Насирова

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты о снятии дополнительных обязанностей с временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Защита ходатайствовала о снятии дополнительных обязанностей (с Насирова – ред.), им отказали", – говорится в сообщении.

В САП уточнили, что суд не разрешил Насирову выехать за пределы Киева, снять электронное средство контроля и выдать биометрический паспорт.

Как сообщал Корреспондент.net, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 млрд гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Ранее суд принял решение о том, что Насиров будет ходить с электронным браслетом еще два месяца, до 2 сентября. Отстраненный глава ГФС вышел под залог в 100 млн гривен.

Источник: korrespondent.net