Количество обанкротившихся россиян почти удвоилось

В России в первой половине 2017 года суды признали банкротами 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это на 79% больше, чем в первом полугодии 2016 года. В то же время это всего на 8% превышает уровень второй половины 2016 года, свидетельствуют данные из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в Федресурсе.

"Количество банкротств стабилизировалось. Похоже, мы уперлись в "бутылочное горлышко" в виде пропускной способности судебной системы или возможностей арбитражных управляющих, поскольку фактических банкротов пока всего 6% от потенциальных", – сказал в комментарии Интерфаксу руководитель проекта Федресурс Алексей Юхнин.

По его словам, подавляющая часть россиян входят в банкротство без имущества и ничего не выплачивают кредиторам.

"Во II квартале этого года 75% граждан заплатили кредиторам ноль, естественно, у них нет средств на оплату услуг арбитражных управляющих", – отметил Юхнин.

Банкротства физлиц в России были достаточно равномерно распределены по регионам: на Москву пришлось 7% решений (948), на Московскую область – 6% (759), на Санкт-Петербург – 5% (651). При этом в Санкт-Петербурге банкротства граждан выросли в восемь раз к аналогичному периоду прошлого года.

Также отмечается, что сейчас банкротятся те россияне, которые получили кредиты в 2013-2014 годы, а потом столкнулись с падением реальных доходов.

Как сообщал Корреспондент.net, в России с 2014 года устойчиво растет бедность. Заработная плата в стране существенно понижена к реальной цене труда.

Число живущих за чертой бедности россиян достигло 23 миллионов

Источник: korrespondent.net