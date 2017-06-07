Определена дата приезда генсека ООН в Киев

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в воскресенье, 9 июля, посетит Украину. В ходе визита состоится его встреча с президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного привлечения ее инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнения решений ГА ООН по Крыму", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что 9 июля президент Украины Петр Порошенко встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Также в СМИ появилась информация о том, что визит главы Госдепа будет очень коротким – буквально два-три часа.

Источник: korrespondent.net