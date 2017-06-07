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06. 07. 2017

Польша поставит оптику для бронетехники ВСУ

Польская государственная компания PCO S.A поможет модернизировать оптико-электронное оборудование бронетехники Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, согласно заключенному контракту, польская сторона поставит в Украину современное оптико-электронное оборудование, включая оптические прицелы, перископы и приборы ночного видения, для переоснащения свыше 30 единиц армейской бронетехники, в том числе БМП-1, БМП-1КШ, БРМ-1К.

В сообщении отмечается,что подписанию контракта предшествовала почти двухлетняя работа, включавшая проведение испытаний польского оборудования с установкой его на бронетехнику, а также кодификацию и сертификацию техники.

Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в Укроборонпроме, на сегодняшний день контракт уже вступил в действие, польской стороной начаты поставки оптико-электронного оборудования в интересах украинского заказчика.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Укроборонпром испытал партию обновленных САУ. Боевую технику проверили на полигоне в Хмельницкой области перед отправкой в войска.

Источник: korrespondent.net
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