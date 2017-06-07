СМИ: Переговоры Трампа и Путина продлятся час

Встреча президента США Дональда Трамп и президента России Владимира Путина в рамках саммита G20 в Гамбурге намечена на вторую половину пятницы, 7 июля. Об этом сообщает Интерфакс.

В соответствии с графиком беседа лидеров двух стран состоится около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Она пройдет в выставочном центре Гамбурга – там же, где проходят все основные мероприятия саммита.

На беседу Трампа и Путина отведено около часа.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи лидеры России и США обсудят ситуацию в Сирии и в Украине.

Напомним, окружение Трампа обеспокоено тем, что до сих пор неясно, как он поведет себя во время встречи с Путиным. Как сообщает The New York Times, даже приближенные помощники Трампа точно не знают, "что он решит сказать или сделать, когда встретится с Путиным".

Источник: korrespondent.net