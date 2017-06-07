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06. 07. 2017

Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита лидеров стран Большой двадцатки, сообщает Reuters.

Одной из тем встречи стало обсуждение ситуации на востоке Украины. Кроме того, обсуждались также тематика КНДР и Ближнего Востока.

Напомним, саммит G20 стартует в Гамбурге в пятницу, 7 июля.

СМИ: Переговоры Трампа и Путина продлятся час

Ранее Трамп на переговорах со своим польским коллегой Анджеем Дудой обсудили Украину. 

Источник: korrespondent.net
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