Кибератака может повториться – Госспецсвязи

Госслужба спецсвязи и защиты информации предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пресс-служба Госспецсвязи предупреждает: владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальными объектами ответной кибератаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избежание последствий, связанных с кибератакой).

В Госспецсвязи посоветовали поскорее воспользоваться рекомендациями и принять участие в опросе по анализу последствий атаки Petya Ransomware.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.



От кибератаки пострадали треть украинских банков

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net