Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает Белта.

"Могу однозначно подтвердить, что он (визит – ред.) планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", – сказала Эйсмонт.



Во время апрельской встречи украинский президент Петр Порошенко пригласил Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. Белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между странами.

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Напомним, ранее Лукашенко заверил Порошенко, что Беларусь будет работать только во имя мира в Украине.

Источник: korrespondent.net