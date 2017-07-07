Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 00:35
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
07. 07. 2017

Лукашенко в конце июля посетит Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает Белта.

"Могу однозначно подтвердить, что он (визит – ред.) планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", – сказала Эйсмонт.

Во время апрельской встречи украинский президент Петр Порошенко пригласил Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. Белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между странами.

Лукашенко взял 12-летнего сына на форум в Китай

Напомним, ранее Лукашенко заверил Порошенко, что Беларусь будет работать только во имя мира в Украине.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.