Порошенко наградил 159 военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденами и медалями 159 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.





Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО Один военный отмечен орденом Богдана Хмельницкого II степени, один – орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятеро защитников награждены орденом "За мужество" III степени, двое – медалью "За воинскую службу Украине", 150 военных – медалью "Защитнику Отечества". В частности, пятеро военных отмечены наградами посмертно.

Как сообщал Корреспондент.net , Порошенко во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства о присутствии российских войск на территории Донбасса.

Источник: korrespondent.net