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07. 07. 2017

Порошенко наградил 159 военнослужащих

 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденами и медалями 159 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства. 
 
Один военный отмечен орденом Богдана Хмельницкого II степени, один – орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятеро защитников награждены орденом "За мужество" III степени, двое – медалью "За воинскую службу Украине", 150 военных – медалью "Защитнику Отечества". В частности, пятеро военных отмечены наградами посмертно. 

Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО
 
Как сообщал Корреспондент.net, Порошенко во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства о присутствии российских войск на территории Донбасса.

Источник: korrespondent.net
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