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07. 07. 2017

Столкновения в Гамбурге: пострадали 74 полицейских

 
В результате столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали 74 полицейских. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
 
Отмечается, что пострадали 15 правоохранителей, трое из которых будут госпитализированы. Впоследствии число раненных офицеров полиции возросло.
 
"Сообщается о еще 59 незначительно пострадавших полицейских. О количестве пострадавших демонстрантов информации не поступало", – говорится в сообщении.

Uns werden weitere 59 leicht verletzte Polizeibeamte gemeldet. Infos über verletzte Demonstranten / Störer haben wir bisher nicht.#G20HAM17 https://t.co/jRYz419QKm

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6 июля 2017 г.

В Сети показали разгон демонстрантов перед G20
 
Напомним, в протестах в преддверии саммита G-20 в Гамбурге участвуют восемь тысяч человек.

Источник: korrespondent.net
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