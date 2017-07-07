Столкновения в Гамбурге: пострадали 74 полицейских

В результате столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали 74 полицейских. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Отмечается, что пострадали 15 правоохранителей, трое из которых будут госпитализированы. Впоследствии число раненных офицеров полиции возросло.

Uns werden weitere 59 leicht verletzte Polizeibeamte gemeldet. Infos über verletzte Demonstranten / Störer haben wir bisher nicht.#G20HAM17 https://t.co/jRYz419QKm — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6 июля 2017 г.

В Сети показали разгон демонстрантов перед G20 "Сообщается о еще 59 незначительно пострадавших полицейских. О количестве пострадавших демонстрантов информации не поступало", – говорится в сообщении.

Напомним, в протестах в преддверии саммита G-20 в Гамбурге участвуют восемь тысяч человек.

Источник: korrespondent.net