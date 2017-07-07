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07. 07. 2017

Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий

 
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран, передает РИА Новости.
 
"Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", – говорится в совместном заявлении арабских государств.
 
Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
 
Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Арабские страны продолжают блокаду Катара
 
Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Источник: korrespondent.net
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