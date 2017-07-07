Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран, передает РИА Новости.

"Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", – говорится в совместном заявлении арабских государств.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.





Арабские страны продолжают блокаду Катара Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Источник: korrespondent.net