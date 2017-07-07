Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 03:38
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
07. 07. 2017

РФ активизировала сбор разведданных в США – СМИ

Спецслужбы России активизировали сбор разведданных в США после выборов президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывших и действующих чиновников американской разведки.

По словам чиновников, "Россия чувствует себя воодушевленной из-за отсутствия надлежащего ответа со стороны администрации как экс-президента Барака Обамы, так и действующего главы государства Дональда Трампа".

"Русские продолжают агрессивный сбор информации в США, и их успех во вмешательстве в выборы не остановил их", – заявил один из бывших высокопоставленных чиновников американской разведки.

CNN отмечает, что после президентских выборов в США число предполагаемых российских разведчиков, по данным американских правоохранителей и представителей разведслужб, возросло. По словам источников, к настоящему моменту насчитывается около почти 150 российских разведчиков в США.

Путин рассказал, как стал разведчиком

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.