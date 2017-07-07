РФ активизировала сбор разведданных в США – СМИ

Спецслужбы России активизировали сбор разведданных в США после выборов президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывших и действующих чиновников американской разведки.

По словам чиновников, "Россия чувствует себя воодушевленной из-за отсутствия надлежащего ответа со стороны администрации как экс-президента Барака Обамы, так и действующего главы государства Дональда Трампа".

"Русские продолжают агрессивный сбор информации в США, и их успех во вмешательстве в выборы не остановил их", – заявил один из бывших высокопоставленных чиновников американской разведки.

CNN отмечает, что после президентских выборов в США число предполагаемых российских разведчиков, по данным американских правоохранителей и представителей разведслужб, возросло. По словам источников, к настоящему моменту насчитывается около почти 150 российских разведчиков в США.



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Как сообщал Корреспондент.net, 6 января разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента.

Источник: korrespondent.net