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07. 07. 2017

У берегов Камчатки произошло землетрясение

 
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба МЧС России.
 
Эпицентр толчков залегал на глубине 36 км. Ближайшим населенным пунктом от него оказался Петропавловск-Камчатский городской округ, располагавшийся в 147 км.
 
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до двух баллов. Жертв и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии
 
Напомним, ранее у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Источник: korrespondent.net
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