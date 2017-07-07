У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба МЧС России.

Эпицентр толчков залегал на глубине 36 км. Ближайшим населенным пунктом от него оказался Петропавловск-Камчатский городской округ, располагавшийся в 147 км.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до двух баллов. Жертв и разрушений нет.



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

Напомним, ранее у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Источник: korrespondent.net