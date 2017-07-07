Меркель не будет посредником между РФ и США на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что на саммите G20 может выступить в роли посредника между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она заявила в четверг, 6 июля, по прибытии в Гамбург накануне G20, передает DW.

Меркель пояснила, что ее роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации.

Соответствующий вопрос журналистов прозвучал вскоре после заявлений Трампа, сделанных им во время визита в Польшу, в ходе которых он обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Украине.



Меркель выразила надежду на то, что диалог в кулуарах саммита Большой двадцатки, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта.





Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Украине Кроме того, по ее словам, будут предприняты попытки для сближения позиций Украины и России.

Напомним, 8 июля на полях саммита G20 состоится встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель в усеченном "нормандском" формате.

Источник: korrespondent.net