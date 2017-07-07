Тиллерсон обсудит с властями Кувейта ситуацию вокруг Катара

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 10 июля посетит Кувейт, где обсудит ситуацию вокруг Катара, сообщает Госдепартамент.

"По приглашению эмира Кувейта госсекретарь отправится в Кувейт 10 июля, где он встретится с высокопоставленными официальными лицами Кувейта, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по урегулированию спора в Персидском заливе", – говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.



США призвали арабские страны к диалогу с Катаром

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Источник: korrespondent.net