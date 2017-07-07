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07. 07. 2017

США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении МН17

США поддерживают решение Совместной следственной группы (ССС) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению. В то время, как близится третья годовщина со дня трагических событий, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", – говорится в заявлении.

Отмечается, что США продолжат работать вместе с Совместной следственной группой.

Напомним, ранее входящие в ССГ страны (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) решили, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing MH17 будет проходить в Нидерландах.

В деле сбитого Боинга фигурируют 120 человек – ГПУ

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Источник: korrespondent.net
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