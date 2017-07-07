Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 06:40
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
07. 07. 2017

От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

В результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня в Украине, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, передает Голос Америки.

По его словам, это приблизительные данные, они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях. Половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров совсем вышли из строя, отметил Шимкив.

Замглавы АП также отметил, что в частности были поражены важные организации инфраструктуры, однако в основном – бизнес.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

СМИ: Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.