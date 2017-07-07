Тиллерсон и Лавров встретятся перед беседой Путина и Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля проведут встречу перед тем, как встретятся президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в рабочем графике главы Госдепартамента.
"Госсекретарь Тиллерсон встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Гамбурге, Германия, в 10.35 по местному времени (11.30 по Киеву) ", – говорится в документе.
Встречи президентов и глав внешнеполитических ведомств будут проходить в рамках саммита G20.
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Ранее сообщалось, что на беседу Трампа и Путина отведено около часа.
Источник: korrespondent.net