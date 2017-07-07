Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 06:39
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
07. 07. 2017

Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС


Неизвестные хакеры смогли взломать компьютерную сеть АЭС Wolf Creek. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Главным подозреваемым в кибератаке является Россия. При этом эксперты по кибербезопасности отмечают, что пока нет никаких данных, которые бы указывали на какие-то конкретные страны или группировки, ответственные за произошедшее.

На британский парламент совершили кибератаку

Напомним,ранее в американском Огайо были взломаны правительственные сайты – на них разместили сообщение в поддержку террористов ИГИЛ.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.