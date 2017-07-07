Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС



Неизвестные хакеры смогли взломать компьютерную сеть АЭС Wolf Creek. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Главным подозреваемым в кибератаке является Россия. При этом эксперты по кибербезопасности отмечают, что пока нет никаких данных, которые бы указывали на какие-то конкретные страны или группировки, ответственные за произошедшее.



На британский парламент совершили кибератаку

Напомним,ранее в американском Огайо были взломаны правительственные сайты – на них разместили сообщение в поддержку террористов ИГИЛ.

Источник: korrespondent.net