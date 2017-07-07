Итоги 06.07: Требования хакеров, слова Трампа о РФ

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%. При этом оценки роста экономики на 2018 и 2019 годы сохранены на прежнем уровне – 3,2% и 4% соответственно.

В Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича

В Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича, хотя они получили эти названия в рамках декоммунизации всего три месяца назад.

Депутаты Мукачевского горсовета большинством голосов переименовали ул. Степана Бандеры на ул. Любомира Гузара, а ул. Романа Шухевича – на Андрея Шептицкого.

Комитет Рады не согласился снять неприкосновенность с Полякова

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал недостаточно обоснованными представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа Максима Полякова от Народного фронта. При этом комитет посчитал достаточно обоснованным представление генпрокурора на задержание Полякова.

Порошенко подписал закон о курсе Украины на вступление в НАТО

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины. "Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Украина обязуется активизировать усилия по всему комплексу реформ, в том числе в сфере обороны и безопасности для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.

Хакеры-создатели вируса Pety.А сделали первое заявление

Хакер или группа хакеров, создавших вирус Petya, впервые обратились ко всем, кто пострадал в результате хакерской атаки. Киберпреступники потребовали за расшифровку файлов (но не загрузочных дисков) по 100 биткоинов (примерно 256 тысяч долларов). Кроме того, создатели вируса опустошили биткоин-кошелек, куда пострадавшие переводили средства.

Трамп призвал РФ прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины. Об этом он заявил во время выступления в польской столице Варшаве.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине, и где бы то ни было, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран", – отметил Трамп.

Стал известен инициатор ареста украинского залога за Евровидение

Финансовые гарантии надлежащего проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в размере 15 млн евро заблокированы по требованию международного телеканала Euronews. Об этом сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласани.

"Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация", – сказал он.s

Источник: korrespondent.net