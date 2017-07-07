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07. 07. 2017

В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов

В Нью-Йорке в туннеле реки Гудзонсошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает CBSNew York.

В транспортной компании NJ TRANSIT рассказали, что авария произошла, когда поезд приближался к Пенсильванскому вокзалу.

Информации о пострадавших пока нет, причины аварии также не сообщаются. В центр города прибыло много пожарных машин.

В результате инцидента временно приостановлено движение поездов на вокзале.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak.

Источник: korrespondent.net
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