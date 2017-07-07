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07. 07. 2017

СМИ: У Трампа готовы оставить Асада

В администрации президента США готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает The Daily Beast.

Кроме того, Вашингтон не будет возражать против появления в Сирии российской военной полиции, а также создания в стране зон безопасности, предложенных Москвой.

На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой Исламское государство контроля над значительной частью территории Сирии.

Указывается, что на неподконтрольной Асаду части страны контроль будут осуществлять союзные США объединения, такие как "Демократические силы Сирии" (ДСС).

The Daily Beast отмечает, что переговоры о переходе к подобного рода стратегии ведутся между Москвой и Вашингтоном на протяжении нескольких месяцев. Ее разработкой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который может представить ее уже на встрече Путина и Трампа 7 июля, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии.

Тиллерсон озвучил детали встречи Путина и Трампа

Источник: korrespondent.net
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