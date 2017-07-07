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07. 07. 2017

В Мексике в тюремной драке погибли 28 человек

Столкновение двух противоборствующих банд внутри тюрьмы на юго-западе Мексики привело к многочисленным жертвам среди заключенных.

Администрация тюрьмы Лас-Крусес в Акапулько сообщает по меньшей мере о 28 погибших, причем несколько тел найдены обезглавленными, сообщает ВВС.

Большинство жертв погибло в результате ножевых ран и сильных побоев. По данным властей, вспышка насилия в тюрьме произошла накануне ночью. Следов использования огнестрельного оружия не обнаружено.

Акапулько - крупнейший город штата Герреро, одного из крупных центров производства наркотиков.

В прошлом Акапулько был одним из главных туристических городов Мексики, но из-за резкого роста преступности превратился в одно из самых опасных мест в стране.

Губернатор штата распорядился начать расследование инцидента, а пока федеральная полиция и армия установили кордон вокруг тюрьмы "Лас-Крусес", так как родственники заключенных, узнав об убийствах внутри тюрьмы, попытались проникнуть на ее территорию, проделав дыры в заграждениях из колючей проволоки.

 
 

Как и большинство тюрем Мексики, Лас-Крусес переполнена. В данный момент в ней содержится более двух тысяч заключенных.

Напомним, 27 июня бандитами в Мексике был застрелен брат легендарного боксераХулио Сезара Чавеса – Рафаэль Чавес. 

Источник: korrespondent.net
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