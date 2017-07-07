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07. 07. 2017

На Одесчине три девушки утонули во время прогулки

В Одесской области во время утренней прогулки перевернулась лодка, погибли три девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла на Перелетском водохранилище (с. Перелеты) около трех ночи 7 июля.

"Во время прогулки на лодке с мотором, на борту которой находились дежурный Перелетского водохранилища и четыре девушки - 16, 17, 18-ти и 23-х лет. На расстоянии 30 м от дамбы лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, три девушки утонули. Погибшие - все члены одной семьи", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области нашли утонувшее авто с телами внутри.

Власти Колумбии сообщили о погибших при крушении лодки

Источник: korrespondent.net
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