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07. 07. 2017

В Черкасской области без света сидят 24 населенных пункта

В Черкасской области без электричества остаются 24 населенных пункта, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"6 июля восстановлено электроснабжение 44 населенных пунктов в трех областях, а именно: Житомирская – 18, Винницкая – 17 и Черкасская – 9, которые были обесточены с 4 на 5 июля. По состоянию на 7 часов 7 июля остаются обесточенными 24 населенных пункта в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля из-за непогоды оказались без света 215 населенных пунктов.

5 июля обесточенными оставались 52 населенных пункта.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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