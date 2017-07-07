В Киеве сегодня в пять раз больше свадеб

В Киеве сегодня играют в пять раз больше свадеб, чем обычно в такой период. Ажиотаж вызвала дата - «счастливая семерка» - 7.07.2017. Только в Центральном РАГС в этот день распишутся около 100 пар. Расписывать по 12 пар в час в будний день - необычно для ЗАГСов. Обычно по пятницам в главный отдел регистрации столицы приходят по 10-20 пар в день, сообщает Главное территориальное управление юстиции в городе Киев.

Традиция жениться в день «счастливой семерки» пришла в Украину из Европы. Там верят, что семьи, созданные в подобные даты, особенно счастливы. Например, в Риме 7.07, чтобы успеть принять всех желающих жениться, торжественную церемонию в красном зале городской мэрии сокращают из привычных 10 минут до 6.

В 5 раз больше, чем обычно и желающих жениться в дату «трех семерок» в Германии. Там невесты в особые дни календаря традиционно выбирают оригинальные выездные церемонии. Например, 7.07.2007 немцы и немки выбирали экзотические места для бракосочетания - на корабле, который плавал вдоль реки Везер в 60 км от места, где она впадает в Северное море, на вершине горы Цугшпитце, расположенной на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря и на маяке острова Рюген в Балтийском море. Во многих отделах регистрации актов в Европе в «календарные дни» продолжают продолжительность рабочего дня, чтобы принять всех желающих жениться.

Поддерживают безумное желание жениться именно в эту пятницу и в районных ЗАГСах Киева. На левом берегу Днепра в Деснянском, Днепровском и Печерском - ожидают по полсотни пар. В обычный период в этих отделениях женятся по 5-8 пар в день.

"Хочу обратить внимание на то, что мы запустили сервис "Онлайн-дом юстиции "https://online.minjust.gov.ua", который позволяет подавать заявление и документы в отделы регистрации актов гражданского состояния не выходя из дома, через интернет. Что касается ажиотажа вокруг даты с тремя семерками - если люди верят, что она им больше подходит для создания семьи, радостно рассказывают своим родственникам легенды о том, что эти дни являются счастливыми и принесут любовь новым семьям, стоит их в этом поддержать. В управлении юстиции Киева всегда рады новым семьям. Любите, и не волнуйтесь о подаче документов ", - сказал начальник Главного управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко.

Поскольку в Семейном кодексе предусмотрено, что прописка не влияет на место, где может регистрироваться семья, молодожены приезжают к киевским ОГРАГС из разных регионов Украины и выбирают ту структуру, которая им ближе.

Источник: korrespondent.net